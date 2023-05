Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Avropa İttifaqı Siyasi məsələlər və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Delfin Pronkla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə H. Hacıyev “Twitter” səhifəsində etdiyi paylaşımda bildirib.

Paylaşımda deyilir: “Avropa İttifaqı Siyasi məsələlər və Təhlükəsizlik Komitəsində üzv dövlətlərlə səmimi və açıq fikir mübadiləsinə görə təşəkkürlər hörmətli Delfin Pronk”.

