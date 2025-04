"3400-dən çox azərbaycanlı mina qurbanı olub" - Deputat

"Azərbaycan dünyada mina təhlükəsi ilə üzləşən ölkələrdən biridir. Mina partlaması Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını 30 illik işğalı dövründə çoxsaylı itkilərə səbəb olub. Üç onillik ərzində 3,400-dən çox azərbaycanlı mina qurbanı olub, bunlardan 359-u uşaq və 38-i isə qadındır".

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında millət vəkili Pərvanə Vəliyeva "Beynəlxalq Mina ilə bağlı Məlumatlılıq Günü" ilə bağlı danışarkən bildirib.

O qeyd edib ki, mina partlamadığı zaman da zərər verir. Bu, insanların minaların yerləşdiyi ərazidən istifadə edə bilməməsi səbəbindən baş verir:

"Mina partladıqda isə dəhşətli ətraf mühit deqradasiyasına yol açır ki, bu ərazilər onilliklərlə yararsız halda qalır. Bu, işğaldan azad olunmuş ərazilərə reinteqrasiyanı çətinləşdirir. Keçmiş məcburi köçkünlərin geri dönə bilməsinə maneə yaradır. Bu günə qədər dövlət tərəfindən təxminən 185,707 hektar torpaq təmizlənmiş, 181,148 partlayıcı sursat qalıqları müvəffəqiyyətlə aşkar edilmiş və zərərsizləşdirilmişdir. 2024-cü ildə 62023,9 hektar ərazidə təmizlənmə aparılmış, 65821 ədəd mina və digər hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir".

P. Vəliyeva mina təmizləmə fəaliyyətinin mürəkkəb və uzunmüddətli bir proses olduğunu vurğulayıb:

"Dövlətimiz öz resurslarını səfərbər edərək səmərəliliyi artırmaq üçün ən son texnologiyalara investisiya ayırıb. Lakin atılan əhəmiyyətli addımlara baxmayaraq, mina təmizlənməsi üçün beynəlxalq dəstək hələ də yetərsizdir. Bir neçə gün öncə Ağdamda daha bir mülki şəxs mina partlayışının qurbanı olub. 2020-ci ildə müharibənin bitməsindən bəri, mina partlayışları nəticəsində ümumilikdə 387 azərbaycanlı həlak olub və ya ağır yaralanıb. Ermənistanın mina xəritələri təqdim etməsinə baxmayaraq, bu xəritələr qeyri-dəqiq, etibarsız və natamamdır. Minaların geniş yayılması bölgədə sülh, barışıq və sabitlik üçün ciddi maneə yaradır".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

