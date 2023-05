Ərdoğandan 21 illik uğur paylaşımı - FOTO

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sosial media hesabından etdiyi paylaşımda 21 ildir davam edən uğur zəncirinə yeni halqalar əlavə edəcəklərini və Türkiyə Əsrini yenidən xalqla çiyin-çiyinə quracaqlarını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı paylaşımında ötən illər ərzində əldə olunmuş nailiyyətlərin bir qismini sadalayıb.

O, qeyd edib ki, bu uğurlar siyasi baxışından, məzhəbindən, etnik mənşəyindən asılı olmayaraq ölkə üçün çalışan bütün vətəndaşların birgə zəhmətinin nəticəsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.