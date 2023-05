"Azərbaycanın regiondakı rolunu nəzərə almamaq mümkün deyil" - Çavuşoğlu

“Türkiyə-Azərbaycan-Özbəkistan, Türkiyə-Azərbaycan-Qazaxıstan üçtərəfli təmasları müntəzəm həyata keçirilir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu “Lider haber” TV-yə müsahibəsində deyib.

O bildirib ki, bu formatlar çərçivəsində müxtəlif səviyyəli görüşlər keçirilir: “Məqsədimiz bu regionda əməkdaşlığı gücləndirməkdir. Bizim İranla münasibətlərimiz məlumdur. Biz kimsə ilə münasibətləri pisləşdirmək istəmirik. Bizim sürücülər daha çox Azərbaycandan daşınmalara üstünlük verirlər, nəinki İran ərazisindən. Çünki İran bizə problem yaradır, Azərbaycan isə jestlər edir”.

M.Çavuşoğlunun sözlərinə görə, Azərbaycanın regiondakı rolunu nəzərə almamaq mümkün deyil.

