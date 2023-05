Dəqiqəsinə 772 avro qazanacaq - Messi fantastik təklifə hansı cavabı verib?

Xəbər verdiyimiz kimi Səudiyyə Ərəbistanının “Əl Hilal” klubu PSJ-nin futbolçusu Lionel Messiyə təklif irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Messiyə illik 400 milyon avro məvacib təklif edildiyi bildirilir. Məlumata görə, Messi təklifi qəbul etməsə də, hələlik rədd cavabı da verməyib. Messi təklifi qəbul edərsə, onun qazancı ilə bağlı maraqlı rəqəmlər ortaya çıxır. Messi təklifi qəbul edərsə, tarixin ən çox qazanan futbolçusu olacaq.

Lionel Messi “Əl Hilal”ın təklifini qəbul edərsə:

Hər il 400 000 000 avro,

Hər ay 33 333 333 avro,

Hər həftə 8 333 333 avro,

Hər saat 46 296 avro,

Hər dəqiqə 772 avro,

Hər saniyə 13 avro qazanacaq

