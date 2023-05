Ronaldo dəliyə döndü: Şəkil çəkdirmək istəyən əməkdaşı rəzil etdi - VİDEO

Səudiyyə Ərəbistanının Pro Liqasında “Əl-Nəsr” - “Al-Khaleej” arasında qarşılaşma 1-1 hesabı ilə başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kriştiano Ronaldonun vurduğu qol ofsayt səbəbilə qeydə alınmayıb. Ronaldo buna görə çox qəzəblənib. Oyundan sonra Ronaldo onunla selfi çəkmək istəyən qonaq komandanın əməkdaşlarından birini ictimaiyyət qarşısında alçaldıb. Ronaldo şəkil çəkdirmək istəyən işçini itələyərək soyunub-geyinmə otağına yollanıb.

Qeyd edək ki, "Əl-İttihad"dan 5 xal geri qalan "Əl-Nəsr” qələbə qazanacağı təqdirdə xal fərqi 3-ə enəcəkdi.

