ABŞ dövlət katibi Antoni Blinken Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu A.Blinken tviterdə yazıb.

Tərəflər Cənubi Qafqazdakı durumu müzakirə ediblər.

A.Blinken və Ş.Mişel Ukrayndakı və transatlantik məkanındakı vəziyyət barədə də danışıblar.

