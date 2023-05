Qərb buna görə Ukraynaya təyyarə vermir

Çexiya Prezidenti Petr Pavel bildirib ki, ölkəsi Ukraynaya L-159 təyyarələri bağışlaya bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Çexiya dövlət radiosuna müsahibəsində bildirib ki, bu reaktiv təyyarələr hava dəstəyi təyyarəsi kimi Ukraynaya əks-hücumlar zamanı dəstək ola bilər. Petr Pavelin sözlərinə görə, Qərb dövlətləri Ukraynaya müasir döyüş təyyarələri verməkdə tərəddüd edir. Çexiya prezidentinin sözlərinə görə, Qərb ölkələrinin Ukraynanı müasir döyüş təyyarələri ilə təmin etməkdə tərəddüd etməsinə səbəb qırıcılardakı xüsusi sistemlərlə bağlıdır.

Qərb bu sistemlərin Rusiyanın əlinə keçməsindən qorxur. Çexiyanın Ukraynaya təkcə öz resurslarından deyil, üçüncü ölkələrin resurslarından da sursat tədarük edə biləcəyini bildirən Pavel, hazırda 2 KUB zenit müdafiə sisteminin tədarük mərhələsində olduğunu bildirib.

