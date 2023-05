Bu gün AFFA-nın İntizam Komitəsinin iclası keçirilib.

Metbuat.az saytının məlumatına görə, yığıncaqda Misli Premyer Liqasının XXXIII turunun oyunlarında baş verənlər müzakirə olunub.

“Turan Tovuz” – “Neftçi” matçında hər iki komandanın 4 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandığı üçün klublar hərəyə 800 manat cərimələnib.

“Qarabağ” – “Qəbələ” oyunu başa çatdıqdan sonra meydançaya kənar şəxs daxil olduğuna görə Ağdam klubu 1600 manat cərimələnib.

