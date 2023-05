Almaniya millisinin türk əsilli keçmiş futbolçusu Məsut Özil 26,4 milyon izləyicisi olan sosial media hesabında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, videosuna “Qiymətini bil” etiketini qoyub. Özil Ərdoğanın mərhum anası, həyat yoldaşı və qızları üçün söylədiyi duyğulu nitqi də paylaşaraq “Həqiqəti görmək doğru qərarlar verməkdir” qeydini yazıb.

