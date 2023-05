“Bu oyunu Muharrem bəyə qarşı oynadılar” - Ərdoğan

“Bu oyunu Muharrem bəyə qarşı oynadılar”.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mitinqdə çıxışı zamanı bildirib.Ərdoğan Məmləkət Partiyasının sədri Muharrem İncenin namizədliyini geri götürməsindən danışıb.

“Kaset təxribatının arxasında Pensilvaniya var, FETÖ var. Bu oyunu Muharrem bəyə qarşı oynadılar”, - deyə Ərdoğan vurğulayıb.

Xatırladaq ki, Türkiyənin Məmləkət Partiyasının sədri Muharrem İnce prezidentliyə namizədliyini geri götürüb.

