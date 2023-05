Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan onu təqlid edən gənclə görüşüb.

Metbuat.az Haberglobal-a istinadən xəbər verir ki, Məhəmməd Nur Nəhya adlı sosial media fenomeni Ərdoğanla görüşüb.

Görüş zamanı Məhəmməd Ərdoğanın qarşısında onun səsini yamsılayıb.

