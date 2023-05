Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski İtaliyanın paytaxtı Romada səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə görüşəcək.

Daha sonra Ukrayna liderinin İtaliyanın Baş naziri Ciorcia Meloni ilə görüşü planlaşdırılıb. Onların Ukraynaya silah tədarükü məsələsini müzakirə edəcəyi ehtimal olunur.

