Türkiyədə seçkilərin ilkin nəticələri: Ərdoğan öndədir - FOTO

Türkiyədə keçirilən prezident və parlament seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Mərkəzi Seçki Komissiyası ilkin rəqəmləri elan edib.

Belə ki, səsvermə bülletenlərinin 14,8 faizinin işlənməsinin nəticələrinə görə, hazırkı prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan 56,7 faiz səs qazanıb.



37,4 faiz səslə “Millət İttifaqı”nın namizədi, müxalif Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kamal Kılıçdaroğlu ikinci yeri tutub. Üçüncü yerdə isə 5,3 faiz səslə “Ata İttifaqı”nın namizədi Sinan Oğan qərarlaşıb.

