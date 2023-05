Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyədə prezident və parlament seçkiləri ilə bağlı səsvermə prosesi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən saat 18:00 radələrindən sandıqlar açılıb.

Hazırkı dəqiqələrə görə, sandıqların 98,92%-i açılıb.

Rəcəb Tayyip Ərdoğan 49,3%, Muharrem İnce 0,43;%, Kemal Kılıçdaroğlu 45%, Sinan Oğan isə 5,22% səs toplayıb.

Qeyd edək ki, seçki qaydalarına görə, namizədlərdən biri 50+1 səs toplamalıdır. Əks halda seçimlər II tura qalır.

