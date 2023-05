“Açıq Cəmiyyət Fondu”nun təsisçisi Corc Soros ürəktutmadan vəfat etməsi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Soros Tvitter paylaşımında bu barədə yayılan məlumatların yalan olduğunu qeyd edib:

“Mənim infarkt keçirməyimlə bağlı yayılan xəbərlər tamamilə yalandır. Mən sağam və sağlamam”, - Soros qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.