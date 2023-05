Türkiyənin Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kamal Kılıçdaroğlunun paylaşdığı son video birmənalı qarşılanmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Millət İttifaqı"nın namizədinin tərəfdarlarına səslənərkən masaya vurması müzakirələrə səbəb olub. Bildirilir ki, Kılıçdaroğlunun videosu ona nüfuz qazandırmaq əvəzinə tənqid edilməsinə səbəb olub. Sosial media istifadəçiləri videoya “Kılıçdaroğlu seçkidəki məğlubiyyətinin acığını masada çıxır” deyə münasibət bildiriblər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.