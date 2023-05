Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinə (ŞŞDQİ) icraçı direktor təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verirki, İdarənin Müşahidə Şurasının növbəti rüblük iclası keçirilib və şuranın yekdil qərarına əsasən ŞŞDQİ-nin icraçı direktor səlahiyyətlərini icra edən, icraçı direktorun müavini Tural Novruzov İcraçı direktor vəzifəsinə təyin edilib.

