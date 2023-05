Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov özünə daha bir müşavir təyin edib.

Metbuat.az AMB-yə istinadən xəbər verir ki, bu, Vüqar Əliyevdir.

Qeyd edək ki, Vüqar Əliyev bundan əvvəl “PricewaterhouseCoopers” və "KPMG" beynəlxalq audit şirkətlərində rəhbər vəzifələrdə çalışıb.

