Sevgidə bəxti gətirməyən bürclər

Birini birtərəfli seçmək çox çətindir. Sevdiyiniz insanın başqa bir insana aşiq olduğunu görmək olduqca kədərlidir. Bəzən hislərin qarşılığı alınmayanda özünə inam da itir. Ancaq bunu dərk etmək lazımdır ki, həyatda həmişə işlər istədiyimiz kimi olmur.

Astroloqlar platonik sevgi yaşamaq ehtimalı yüksək olan bürcləri açıqlayıblar. Bu bürc nümayəndələri daha həssas və qarşılıqsız sevgiyə çox məruz qalırlar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoç

Qoçlar ehtiraslı və iddialıdırlar. Rəhbərlik etmək və məsuliyyəti öz üzərinə götürmək üçün güclü istəkləri, tərəfdaşının ehtiyaclarını və istəklərini nəzərə almadıqları təqdirdə, istəmədən birtərəfli əlaqələr yarada bilər. Onların iddialılığı tərəfdaşlarının münasibətlərdə varlığına kölgə sala bilər.

Xərçəng

Xərçənglərin inkişaf etmiş empatiya hissi var. Bu xüsusiyyət müsbət olsa da, onlar partnyorların rifahını özlərindən üstün tutmağa meyl edirlər. Partnyoru onların səxavətindən istifadə edərsə, bunun sonu yaxşı nəticələnməz.

Qız

Qızlar hər şeyin detalına qədər fikir verən insanlardır. Onların mükəmməliyətçi təbiəti bəzən onların münasibətlərində həddindən artıq kompensasiya etmələrinə səbəb olur. Bəzən öz ehtiyaclarını kənara atıb, partnyorlarınkını daha çox önəmsəyir. Bu isə münasibətdəki balanslığı poza bilər.

Tərəzi

Harmoniyaya dəyər versələr və başqalarını razı salmağa çalışsalar belə, bu tarazlıq arzusu onların öz ehtiyaclarını görməməzlikdən gəlməsinə səbəb ola bilər. Onlar tərəfdaşlarının istəklərinin üstünlük təşkil etdiyi qeyri-sabit münasibətlə nəticələnə biləcək bir çox şeyi güzəştə gedirlər.

Balıqlar

Onların şəfqət, fədakarlıq və partnyorunun ehtiyaclarını öz ehtiyaclarından üstün tutma meylləri bəzən qeyri-sabit münasibətlərə səbəb ola bilər. Münaqişələri həmişə tək tərəfli düşünürlər. Bu da onları pis vəziyyətə salır.

