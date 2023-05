Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması imtahanı iyunun 20-24-də keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.



Qeyd edək ki, həmin tarixlərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat, eləcə də ibtidai sinif müəllimləri imtahan verəcək.

