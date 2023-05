Gözlənilən olur: Kılıçdaroğlunun yerinə o gətirilir - İDDİA

“ABŞ Kamal Kılıçdaroğlunun üstündən xətt çəkib. ABŞ CHP-nin sədrliyinə Ekrem İmamoğlunu gətirmək istəyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə 300 mindən çox izləyicisi olan və Rusiya kəşfiyyatına yaxınlığı ilə bilinən “Siloviki” teleqram kanalı məlumat verib.

Rusiyanın telegram kanalında dərc olunan məqalə belədir:

"Türkiyədə müxalifətin prezidentliyə namizədi Kamal Kılıçdaroğlu qalib gəlmək üçün kifayət qədər səs toplaya bilmədiyi üçün seçkilərin birinci turundan sonra CHP-də istefalar başlayıb. CHP-nin İnformasiya və Kommunikasiya üzrə sədr müavini Texnologiyalar Fəxri Adıgüzel istefa verdi. Kılıçdaroğlunun seçkilərdə uğursuzluğu onun rəhbərlik etdiyi müxalifət partiyası və ittifaqın parçalanmasına səbəb olub. Müşahidəçilər İYİ Partiya sədri Meral Akşenerin mayın 28-də keçiriləcək seçkilərin ikinci turunda Kılıçdaroğlunu dəstəkləyən açıqlama vermədiyini bildirir. Müxalifət liderləri uğursuzluğu bütün əsas müxalifət partiyalarının dəstəyinə baxmayaraq, ilk turda seçkidə qalib gələ bilməyən Kılıçdaroğlu ilə əlaqələndirirlər. Rusiya kəşfiyyat rəsmilərinin bildirdiyinə görə, Kılıçdaroğlunun seçkiləri qazana bilməməsi Vaşinqtonda diqqətlə izlənilir. CHP-ni dəstəkləyən ABŞ administrasiyası ikinci turdan dərhal sonra CHP-də dəyişikliklər etmək niyyətindədir. Vaşinqton CHP-nin yeni lideri olaraq İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Əkrəm İmamoğlunu görmək istəyir”.

