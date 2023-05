Peşə liseyləri məzunlarının yekun attestasiyası aparılıb

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tam orta təhsil səviyyəsi üzrə yekun attestasiya aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİM 2022/2023-cü tədris ilində peşə liseylərini bitirmiş 2758 nəfər məzundan buraxılış imtahanlarında iştirak etmiş 2738 nəfərin tam orta təhsil səviyyəsi üzrə yekun attestasiyasını aparıb. Dövlət nümunəli təhsil sənədinə yazılacaq yekun qiymətlər “Şagird-məzun” dövlət elektron məlumat sisteminə daxil edilib.

Müvafiq ümumtəhsil müəssisələri dövlət nümunəli təhsil sənədlərinin verilməsi üçün Elm və Təhsil Nazirliyinə müraciət edə bilərlər.

