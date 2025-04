İflic olan aktyorun vəziyyəti barədə açıqlama

Aktyor Möylə Mirzəliyevin vəziyyəti ağır olaraq qalır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Report”un sorğusuna cavab olaraq Yeni Klinikadan məlumat verilib.

Bildirilib ki, aktyorun müalicəsi reanimasiya şəraitində davam etdirilir:

“Möylə Mirzəliyev həmçinin böyrək çatışmazlığı problemi yaşayır. Bu səbəbdən davamlı hemodializ olunur”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrın aktyoru Möylə Mirzəliyev bir müddət əvvəl özəl tibb müəssisələrinin birində əməliyyat olunub. Əməliyyatdan sonra aktyorda yuxarı və aşağı ətrafların iflici qeydə alınıb və o, uzun müddət digər tibb müəssisəsinin reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində müalicə edilib.

Aktyor vəziyyəti daha da ağırlaşdıqdan sonra Yeni Klinikaya yerləşdirilib.

