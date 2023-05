Ombudsmandan Dövlət Departamentinin hesabatına REAKSİYA

Ombudsman Səbinə Əliyeva ABŞ Dövlət Departamentinin illik hesabatında əks olunmuş məsələlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ombudsman Aparatının yaydığı məlumatda deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən tutulmuş və ya həbs edilmiş şəxslərin Ombudsmana ünvanlanan təklifləri, ərizələri və şikayətləri təxirə salınmadan, senzuradan keçirilmədən aidiyyəti üzrə göndərilir. Ombudsman bu məsələni hər zaman diqqətdə saxlayır və saxlanılan şəxslərin senzurasız yazışmalarını daim monitorinq edir.

Həmçinin bildirilir ki, vəkillərin müdafiə etdikləri şəxslərlə görüşlərinə maneə yaradılması ehtimalı ilə bağlı müraciətləri bütün hallarda təmin olunub.

“Qeyd olunanları nəzərə alaraq, qısa şəkildə əsaslandırılmış məlumatları təqdim etməklə, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında Ombudsmanın fəaliyyəti ilə bağlı yer alan qeydlərin əsassız olduğunu, hər hansı bir problemin həllinə xidmət etmədiyini bildiririk”, - məlumatda deyilir.

