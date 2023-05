Türkiyə millisinin futbolçusu üçün səfərbər oldular

Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd bin Salmanın rəhbəri olduğu şirkət “Nyukasl” klubunu rəsmən alandan sonra böyük futbol proqramı hazırlayıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, layihədə “Nyukasl” klubuna aparıcı futbolçuların transfer edilməsi yer alır. İddialara görə, “Nyukasl” “Fənərbaxça”nın gənc isteadı Ferdi Kadıoğlunu transfer etmək istəyir. Bildirilir ki, “Nyukasl” Türkiyə millisinin üzvü üçün 20 milyon avro ödəməyə hazırdır. Məlumata görə, futbolçu ilə Avropanın daha bir neçə aparıcı klubu maraqlanır.

