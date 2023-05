Tehranda “Traktor” komandasının azarkeşləri Azərbaycanla bağlı şüarlar səsləndiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azad İran” “Telegram” kanalında məlumat verilib.

Azarkeşlər “İstiqlal, şəhərimizə xoş gəldiniz! Azərbaycan, fəxr edirəm vətənimsən, Sən yaşa Azərbaycan!” şüarlarını səsləndiriblər.

