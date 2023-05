“Azərbaycan-Ermənistan məsələsində qəti qərarlar verməliyik” - Fuat Oktay

“Türkiyə dövləti Azərbaycan-Ermənistan məsələsi, Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Liviya və Suriya münaqişələri kimi məsələlərdə sürətli və qəti qərarlar qəbul etməyə borcludur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin vitse-prezidenti Fuat Oktay jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Fuat Oktay Türkiyədəki mövcud siyasi sistemlə bağlı məsələyə də toxunub.

O qeyd edib ki, mövcud prezident üsul-idarəsi sistemi ən effektivdir. F.Oktay əlavə edib ki, hazırkı sistemdə yekun qərarı dövlət başçısı versə də, bütün proseslər müzakirə əsasında həyata keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.