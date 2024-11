Qərb gərginliyi artırmaq istəyir - Lavrov

Ukraynanın Rusiya ərazisinə uzaqmənzilli silahlarla hücumları Qərbin Rusiyaya qarşı müharibəsində yeni mərhələ kimi dəyərləndiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. Lavrov Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində keçirilən G20 Liderlər Sammitindən sonra mətbuat konfransı keçirib. O bildirib ki, Rusiya Qərbin həmlələrinə cavab verəcək. ABŞ-ın Ukraynaya verdiyi uzaqmənzilli silahların Rusiya ərazisində istifadəsinə icazə verməsi ilə bağlı iddiaları dəyərləndirən Lavrov, Ağ Evin və Pentaqonun hələlik bu barədə rəsmi açıqlama vermədiyinə diqqət çəkib.

Lavrov Ukrayna ordusunun Bryansk bölgəsinə ABŞ istehsalı ATACMS raketlərlə hücum etdiyinə deyib və Qərbin gərginliyi artırmaq istədiyini ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.