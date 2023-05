Səfir Cahit Bağçı Türkiyədə keçiriləcək prezident seçkilərinin ikinci turunda səs verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfir Tvitterdə bildirib. “İkinci turda səs verdik. Ölkəmiz və millətimiz üçün xeyirli olmasını arzulayıram”, - C.Bağçı yazıb.

