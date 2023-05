Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycanın 86,6 min kvadratmetrlik ərazisini tanıdığını bəyan etməsi erməni separatçılarının planlarını puç edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazirə qarşı İrəvanda etirazlar yenidən baş qaldırıb. Onun oğlu Aşot Paşinyanın oğurlanmaq cəhdinin açıqlaması ilə bağlı olduğu da istisna edilmir.



Bu barədə Baku TV-nin mövzu ilə bağlı hazırladığı süjeti təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.