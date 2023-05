Basketbol üzrə Avroliqada 2022/23 mövsümünün qalibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real Madrid” Avropanın ən güclüsü adını qazanıb. Madridlilər buna finalda “Olimpiakos”u məğlub etməklə nail olublar. Dünən keçirilən sonuncu qarşılaşmada İspaniya təmsilçisi 79:78 hesablı qələbə qazanıb. Bu, “Real Madrid”in 11-ci analoji uğuru olub. Klub bu göstəricidə rekordçudur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.