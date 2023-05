Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Naxçıvan - Batabat magistral yolunun Vayxır kəndindən keçən hissəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadla xəbər verir ki, qəza nəticəsində 2 nəfər dünyasını dəyişib.

Həyatını itirənlərdən biri 1982-ci il təvəllüdlü Zahir Səfərov polis mayoru olub, rayon RPŞ-də xidmət edirdi.

