Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının tələbəsi Cavad İsgəndərli yol qəzasında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə akademiya məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, C.İsgəndərli 2 gün öncə ağır qəza keçirib. O, xəstəxanaya yerləşdirilsə də, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.