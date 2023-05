Emin Əmrullayev sabiq nazirin qardaşına yüksək vəzifə verdi - FOTO

Elm və Təhsil Nazirliyinə Aparat rəhbəri təyin olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a nazirlikdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu vəzifəyə Mətin Kərimli təyinat alıb.

Qeyd edək ki, Mətin Kərimli 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr fakültəsini bitirib. 2000–2001-ci illərdə Fransanın Strasburq Universitetində Avropa elmləri üzrə fənlərarası diplom, 2001–2002-ci illərdə Avropa elmləri üzrə magistr dərəcəsi alıb. 2012-ci ildə Harvard Universitetini dövlət idarəetməsi ixtisası üzrə magistr dərəcəsi ilə bitirib.

Mətin Kərimli Azərbaycan Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının vitse-prezidenti, NATO-nun Müdafiə Siyasəti və Planlaşdırma İdarəsinin Beynəlxalq Katibliyində tərəfdaşlıq zabiti, Azərbaycanın NATO yanında nümayəndəliyində ikinci katib olub. Bundan başqa, Xarici İşlər və Vergilər nazirliklərində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

2014-2020-ci illərdə əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini olub. 2020-ci ilin yanvar ayından Beynəxalq Əmək Təşkilatının Sakit okean hövzəsi ölkələri üzrə ofisinin direktoru olub.

İngilis, fransız, rus və ispan dillərini bilir.

Evlidir, 3 övladı var.

Qeyd edək ki, Mətin Kərimli sabiq kənd təsərrüfatı naziri, Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimovun qardaşıdır.

Mətin Kərimli

İnam Kərimov



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.