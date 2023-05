Yazıçı Kəramət Böyükçölə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə feysbuk hesabında məlumat verən Böyükçöl əmisinin vəfat etdiyini bildirib:

"Səhəri qara bir xəbərlə açdım. Əmim qəfil dünyasını dəyişdi. Rayona gedirəm, hər şey mənə yuxu kimi gəlir. Özümü inandıra bilmirəm".

