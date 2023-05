Suyun qiymətinin artırılması ilə bağlı məsələ gündəmdə deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Azərsu" ASC-nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Anar Cəbrayıllı deyib.

Qurum rəsmisi onu da əlavə edib ki, qiymət artımı ilə bağlı Tarif (Qiymət) Şurasına müraciət edilməyib.

