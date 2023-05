Türkiyənin İstanbul şəhərində Azərbaycanın Müstəqillik Günü təntənəli şəkildə qeyd edilib.

Mtebuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Nərminə Mustafayeva tviterdəki hesabında bildirib.

“28 May Azərbaycanın Müstəqillik Gününü İstanbulda dəyərli qonaqlarımızla birlikdə qeyd etdik”, - o qeyd edib.

Baş konsul İstanbul valisi Ali Yerlikaya tədbirdə iştirakına görə təşəkkür edib.

