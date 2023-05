"Bu iki bürc 2023-cü ildə pul içində üzəcək” - ​Məşhur astroloq

Məşhur astroloq Tamara Qloba 2023-cü ilin çoxları üçün çətin keçəcəyini, ancaq iki bürcə zənginlik və uğur gətirəcəyini proqnozlaşdırıb.

Metbuat.az cebhe.info istinadən xəbər verir ki, bu bürclərin nümayəndələri sözün əsl mənasında pulla çiməcəklər.

İlin şanslılarından biri Dolça bürcüdür. Bürcün nümayəndələri böyük alışlar edə və lazımi tanışlıqlar qura biləcəklər. Astroloq onlara köməkdən imtina etməməyi tövsiyə edir:

“Əgər nüfuzlu insanlar himayədarlıq edirsə, fürsətdən istifadə etmək lazımdır”.

Bu il Qoç bürcü də şanslı olacaq. Mayın sonunda onların real “pul yağışı” altında qalmaq şansı var:

“Onlar üçün gözlənilmədən taleyüklü görüş sayəsində asanlıqla və çox yaxşı qazana biləcəklər”.

