Mayın 27-də Heydər Əliyev Mərkəzinin üzərində 100-lərlə dron səmaya qalxaraq möhtəşəm görüntülər sərgiləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə 28 May Müstəqillik Günü sözləri, Heydər Əliyevin fotosu, Azərbaycan bayrağı əks olunub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

