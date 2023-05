Bu bürcdən olanlar qeybəti sevirlər - Sirr saxlaya bilməyənlər

Bəzi insanlar ünsiyyət qurmağı və danışmağı sevirlər.

Qeybəti sevən insanlar sirr saxlamağı yaxşı bacarmırlar. Onlar hər kəsə eşitdikləri hər şeyi deyə bilərlər.

astrologiyada da qeybət etməyi sevən bürclər var.

ƏKİZLƏR - Ünsiyyətcildirlər. Hər şeyə çox maraq göstərirlər və məlumat toplamaq həvəsinə malikdirlər. Həmçinin, topladıqları məlumatları başqaları ilə bölüşməkdən həzz alırlar.

ŞİR - Diqqət mərkəzində olmağı sevən özünə inamlı və xarizmatik şəxslərdir. Onların tanınmaq və heyran etmək istəyi güclüdür. Birbaşa qeybət etməsələr də, ətraflarında onların adından qeybət edə bilən dost çevrəsinin olmasını istəyirlər.

TƏRƏZİ - Münasibətlərində harmoniyaya dəyər verən diplomatik və cazibədar insanlardır. Başqalarını sevindirməyə çalışır, münaqişələrdən qaçırlar. Ancaq bu sülh arzusu bəzən onların ittifaq yaratmaq və ya başqaları haqqında məlumat əldə etmək üçün dedi-qodu etmələrinə səbəb ola bilər.

ƏQRƏB - Təbiətcə gərgin və ehtiraslıdırlar. Kiminsə sirrini öyrənmək üçün hər şeyi edirlər. Əqrəblər məlumat ehtiyaclarını ödəmək, güc və ya nəzarət hissi əldə etmək üçün dedi-qodu edə bilərlər.

BALIQLAR - Empatiyalı və həssas insanlardır. Çox qeybət etməsələr də, başqalarının onların yanında etdiyi qeybətləri də sevirlər. Onlar başqa insanların həyatı ilə bağlı söhbətlərə qarışmaqda çətinlik çəkə bilərlər.

Qoç, Buğa, Xərçəng, Qız, Oxatan və Dolça bəzən qeybət edirlər, lakin bundan zövq almırlar.

