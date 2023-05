"Qarabağ"ın hücumçusu Ramil Şeydayev komandadan ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gün mükafatlandırma mərasimində Şeydayev Ağadam klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanovla da vidalaşıb.



Bu zaman Qurbanovun kövrəlməsi diqqətdən qaçmayıb.

Həmin anın videosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.