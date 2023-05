Azərbaycanda yaşayan Türkiyə vətəndaşları Ərdoğanı dəstəkləyib

Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turunda Azərbaycandan səs verən türkiyəli seçicilərin çoxu Rəcəb Tayyib Ərdoğanı dəstəkləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Anadolu” rəsmi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Azərbaycanda 15 məntəqədə keçirilən seçkilərdə seçicilərin 53,59 faizi ( 2644 səs) “Cumhur İttifaqı”nın namizədi, “AK parti”nin sədri Rəcəb Tayyib Ərdoğanı, 46,41faizi, (2290 səs) “Millət İttifaqı”nın namizədi, CHP sədri Kamal Kılıçdaroğluna səs verib.

Azərbaycanda olan səsvermədə cəmi 4983 Türkiyə vətəndaşı səs verib. Onlardan 4934 səs etibarlı sayılıb, 49 səs etibarsız hesab edilib. Seçici aktivliyi isə 57,75 faiz olub.

