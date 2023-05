Türkiyədə keçirilən seçkilərdə səs çoxluğu ilə yenidən 5 il müddətində prezident seçilən Rəcəb Tayyip Ərdoğan bu gün ABŞ Prezidenti Cozef Baydenlə görüşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, liderlər arasında görüş bu gün axşam saatlarında baş tutacaq.

