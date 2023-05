Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçiriləcək "GLOBSEC 2023" Forumu çərçivəsində Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin də qatılacağı panel müzakirəsində iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası katibinin ofisindən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, Bratislava "GLOBSEC 2023" Forumu sabah keçiriləcək.

