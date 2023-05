Sürpriz mübadilə - "Real Madrid"in planları dəyişdi

“Real Madrid” və “Liverpul” oyunçu mübadiləsi edir.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, tərəflər Vinisius Junior və Robertsonu dəyişə bilər. “Daily Mail”in məlumatına görə, “Liverpul” Robertsonla yanaşı “Real Madrid”ə 45 milyon avro ödəniş edəcək. Məlumata görə, Vinisius irqçi hücumlarından sonra İspaniyadan ayrılmaq istəyir. “Real Madrid” də sol cinahdakı boşluğu Robertsonla doldurmaqda maraqlıdır.

Həmçinin qeyd edilir ki, “Real Madrid” Vinisius Juniorun klubdan gedişindən sonra onun yerini Mbappa və Haland kimi futbolçularla doldurmağı planlaşdırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.