Azərbaycanın builki dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə proqnoz 30 773 978 min manatdan 33 779 500 min manat, xərcləri üzrə proqnoz isə 33 353 278 min manatdan 36 568 800 min manata qaldırılır.

Metbuat.az bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Beləliklə, büdcə gəlirləri 3 005 522 min manat və yaxud 9,7 %, büdcə xərcləri isə 3 215 522 min manat və yaxud 9,6 % artırılır.



