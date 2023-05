Qaxın Qum kəndi ərazisində 60 kvadratmetr sahədə yabanı halda bitmiş çətənə kolları aşkar olunub.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, polis əməkdaşları tərəfindən 2,4 ton çəkidə 2 890 ədəd çətənə kolu məhv edilib.

