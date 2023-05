Türkiyədə parlament seçkilərinin yekun nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticələri mayın 30-da ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Ahmet Yener elan edib. Onun sözlərinə görə, hakim Ədalət və İnkiişaf Partiyası (AK Parti) qanunverici orqanda 268 deputatla təmsil olunacaq. Milliyətçi Hərəkat Partiyası 50, Yenidən Rifah Partiyası 5, Yaşıl Sol Partiyası 61, Türkiyə İşçi Partiyası 4, Cümhuriyyət Xalq Partiyası (CHP) 169, İYİ Partiya 43 deputat yeri qazanıb.

