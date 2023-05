Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanda geniş izləyici kütləsi olan türk serialı - "Ben bu cihana sığmazam"da Azərbaycan xəritəsində səhvə yol verilib. 32-ci bölümdə yer alan səhnədə fonda olan plakatda Azərbaycan ərazisi tam göstərilməmişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, serialın 33-cü bölümündə isə bu yanlışlıq aradan qaldırılıb. Azərbaycan ərazisi Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birlikdə tam göstərilib.

Qeyd edək ki, bu, sosial şəbəkələrdə etirazlara səbəb olmuşdu.

